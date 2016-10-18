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رئيس هيئة الطاقة: ارتفاع حصة الطاقة الجديدة لـ20 % في 2022

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رئيس هيئة الطاقة: ارتفاع حصة الطاقة الجديدة لـ20 % في 2022 رئيس هيئة الطاقة: ارتفاع حصة الطاقة الجديدة لـ20 % في 2022

أرشيفية

أعلن الدكتور محمد السبكي رئيس الجديدة والمتجددة، أنه من المستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة الى 20 % في عام 2022، والوصول الي 30% في 2030، ومن ثم إلي 55% بحول عام 2050.

وأوضح السبكي، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاقتصادية تحت عنوان “مستقبل الطاقة في ” ، إن ذلك يحقق عدة أهداف منها عدم التعرض للتقلبات التي يشهدها البترول، فضلا عن أن التكلفة في بداية إنشاء المحطة مرتفعة بعدها نجد ان الحصول على الطاقة مجانا.

وأضاف السبكي أنه لا يمكن الحديث عن زيادة انتاج الطاقة، دون الحديث عن ترشيد الاستهلاك فالمستهدف أن نرشد استهلاك الطاقة بنسبة 8% بحول عام 2022.

واشار إلي أن المستهدف من الاكتفاء الذاتي يبلغ 63% من الطاقة الكهربائية، أي أنه يوجد نحو 37 % عجز لابد من توفيره، وذلك طبقا لدراسة تمت في عام 2008، ولن يتم إلا من خلال الربط الشبكي بين مصر والدول المحيطة وهو ما يتم العمل عليه الآن.

 

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