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تأجيل دعوى الزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ لـ13 ديسمبر

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تأجيل دعوى الزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ لـ13 ديسمبر تأجيل دعوى الزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ لـ13 ديسمبر

أرشيفية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري – مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المُقامة من علب أيوب وحميدو جميل، المحاميان – وكيلان عن المهندس ممدوح حمزة – والمطالبة بالزام بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين وإثيوبيا والسودان، خاصةً في بند الملء رقم (٥)، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب، لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظًا على حصة مصر من مياة النيل بعد بناء سد النهضة الأثيوبي، لجلسة ١٣ ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى – التي حملت رقم ٦٧٧٢٨ لسنة ٧٠ ق – كلًا من:” رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، زير الموارد المائية والري، ووزير التعاون الدولي، بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أن هناك اتفاقية أُبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، والتي تم توقيعها – مارس الماضي في الخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا – وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وقالت الدعوى، إن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفى المستقبل القريب ستخالف – أيضًا – بند التشغيل طالما لم يعترض أحد على مخالفاتها بند الملء.

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