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تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة نجل شقيقة خيرى رمضان

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تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة نجل شقيقة خيرى رمضان تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة نجل شقيقة خيرى رمضان

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر الإبتدائية، حبس "ع.ز.ع"، 31 عام، و"ى.ع.أ"، 46 عام، و "ع.ج" تاجر سيارات 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهام الأول والثانى بالسطو المسلح على سيارة نجل شقيقة الإعلامى خيرى رمضان وزميله مصور الصحفى بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى، واتهام الثالث بشراء سيارة مسروقة.

 

وكان المجنى عليه أكد فى التحقيقات، أن سيارة اعترضت طريقهما، فقررا النزول لاستطلاع الأمر، فخرج شخص وأشهر سلاحه فى وجههما، وأطلق رصاصتين إحداها فى الهواء وأخرى أصابت المصور الصحفى، واستولى على السيارة ومتعلقات خاصة بهما منها كاميرا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة بعد فحص عدد من المشتبه بهم، والمسجلين خطر سرقة سيارات وسطو مسلح، فى مدينة 6 أكتوبر والمناطق القريبة منها.

 


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