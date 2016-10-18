القبض على شخصين متهمين باقتحام كنيسة دلجا ومجمع شرطى بأحداث الشغب بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إلقاء القبض على شخصين متهمين باقتحام مجمع الشرطة بملوى وكنيسة دلجا بديرمواس.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد القبض على كل من "ناصر. ع "،41 سنة موظف بندر ملوى والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 141 /118 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط اقتحام مجمع الشرطة ببندر ملوى و"عبد الفتاح.ع "، 48 سنة دبلوم من قرية دلجا مركز ديرمواس والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا رقم 3672 لسنة 2013 إدارى مركز ديرمواس والمقيدة برقم 351 /221 لسنة 2015 جنايات عسكريه اقتحام مركز ديرمواس والقضية رقم 3436 لسنة 2013 إدارى مركز ديرمواس المقيدة برقم 186 /121 لسنة 2015 جنايات عسكرية اسيوط اقتحام كنيسه دلجا.