غدًا.. الزمالك يتوجه للإسكندرية استعدادًا لإياب نهائي أفريقيا

يواصل فريق الزمالك بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعبه بميت عقبة استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، الأحد المقبل، في إياب دور النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الزمالك غدًا الأربعاء للإسكندرية لإقامة معسكر مغلق فى برج العرب حتى الانتهاء من المباراة .

ويواصل الزمالك تدريبه الثانى على ملعب أبورجيلة بميت عقبة بعد أن أدى تدريبه الأول مساء أمس الاثنين عقب عودته من جنوب إفريقيا فى اليوم نفسه وذلك بمشاركة جميع لاعبى القائمة الإفريقية عدا أحمد الشناوى حارس المرمى المصاب .

واكد إسماعيل يوسف مدير الكرة، إن الفريق سيدخل فى معسكر مغلق بدءا من الغد وحتى موعد المباراة للحصول على أكبر قدر من الإستعداد والتركيز لموقعة صن داونز فى إياب النهائى الإفريقى ببرج العرب.

ووصف مدير الكرة اللقاء بالمباراة الصعبة أمام صن داونز الذى لا بديل فيها عن الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف نظيفة للحصول على اللقب .

وشدد يوسف على ثقته فى الجهاز الفنى واللاعبين وقدرتهم على الفوز فى مباراة العودة وحصد اللقب القارى .