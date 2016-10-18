تأجيل دعوى إلزام «الداخلية» بإزالة الحواجز من محيط «الصحفيين» لـ8 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تاجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفي، صحفى بجريدة الفجر، والتى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية اليها، ومنع تعرض ضباط وافراد الداخلية للصحفيين وزائريهم، والاطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة، واثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية اليها، لجلسة ٨ نوفمبر للاطلاع والرد .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٧٧٣٢ لسنة ٧٠ ق، كل من وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى ان منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الامن الشوارع المؤدية الى نقابة الصحفيين اكثر من مرة وحاصرتها بحواجز امنية لمنع الصحفيين غير النقابين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لاى زائر من زوار النقابة .