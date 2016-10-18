المالية: نتجمع 6 مليارات دولار خلال أسبوعين للحصول على قرض صندوق النقد

صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر ستجمع 6 مليارات دولار خلال اسبوعين للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

وأضاف الوزير في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان “خلال شهر ونصف أو أكثر”.

وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.

وذكر الجارجي ان مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر.

كانت مصر طلبت في أغسطس من جيه.بي مورجان وسيتي وبي.ان.بي باريبا وناتكسيس ترتيب طرح سنداتها الدولية.

وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة المصرية على إصدار سندات دولية بما بين 3 و5 مليارات دولار.