ضبط 150 طن سكر مجهولة المصدر داخل مخازن بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 150 طنا من السكر مجهولة المصدر.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط "على.ا"، 50 سنة سائق سيارة نقل بمقطورة قادمة من مركز إدفو أسوان وبحوزته 75 طن سكر، بدون فواتير وبوليصة شحن غير معتمدة وغير مصحوبة بأى مستندات، كما تم ضبط "أحمد.ع" 39 سنة سائق من الدقهلية قائد السيارة رقم 5196 "د.ق.ب" "مقطورة رقم 178 "د.هـ.ر" دقهلية قادمة من إدفو إلى المنصورة دقهلية وبحوزته سلع غذائية بدون فواتير وبوليصة شحن غير معتمدة وغير مصحوبة بأى مستندات دالة على مصدرها وتم ضبط 70 طن سكر مجهولة المصدر.

وكما تم ضبط "محمد.ع"، 45 سنة صاحب مخزن لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص من مركز بنى مزار وبحوزته 10 أطنان سكر تموين و10 أطنان أرز مجهول المصدر.

تم تحرير المحاضر أرقام 9597 و9598 لسنة 2016 جنح مركز العدوة و9477 لسنة 2016 جنح مركز بنى مزار وجارى العرض على النيابة.