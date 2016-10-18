تعليم القليوبية: تدريب 1033 معلما على التدريس بالتكنولوجيا

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية انه تم تفعيل البرنامج التدريبى (التدريس بالتكنولوجيا twt) حيث تم تدريب 1033 معلما بعدد 9 ادارات تعليمية بمحافظة القليوبية وذلك فى الفتره من 13 اغسطس وحتى 18 سبتمبر 2016 وذلك بالتعاون مع الادارة المركزية للتكنولوجيا ونظم المعلومات .

وأضاف عجلان فى بيان له اليوم أن التدريب شمل 13 مدرسه حتى الأن بإدارات بنها وطوخ وكفر شكر وقها وقليوب والقناطر الخيرية وشرق شبرا وغرب شبرا والخانكة كما يتم حاليا اختبار المعلمين الذين حضروا البرنامج التدريبيى على شهادة MCE المعلم الخبير من شركة مايكروسوفت.

وسوف يتم فى الفترة المقبله عمل زيارات ميدانيه للوقوف على قياس اثر التدريب ومدى تفعيله داخل الفصول حتى يتم استمرار نجاح تفعيل استخدام التكنولوجيا داخل الفصول كأدوات معينه للمعلم على توصيل المعلومه للطلاب وايجاد ادوات اتصال حديثه وفقا للتطور التكنولوجي بالقرن الحادى والعشرون كما حدث مع المدارس التى تم تدريبها بالعام الماضى.

وقد تم خلال هذه التدريبات لأول مره اعداد كوادر تدريبيه من معلمى التعليم الفنى لتغطية مدارس التعليم الفنى المختلفه على مستوى المحافظة وبالفعل تم تنفيذ البرنامج على عدد 40 معلم بمدرسة مسطرد الثانوية الزراعية مما احدث طفره فى طرق التدريس داخل المدرسة.

مستطردا بقوله ان مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية حصلت على المراكز الأولى بمسابقة التدريس بالتكنولوجيا على مستوى الجمهورية .

كأفضل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية وكذلك افضل مركز تطوير تكنولوجي والذى ترأسه الدكتورة سلوى جلال .

واشار وكيل الوزارة الى حصول وائل سعيد رشاد منسق عام البرنامج بالمحافظة على افضل منسق على مستوى الجمهورية وحصول ريهام محمد حسن على افضل مدرب بالبرنامج على مستوى الجمهورية

وكذلك حصول المحافظة على افضل 8 معلمين متميزين مشاركين فى المسابقة على مستوى الجمهورية وهم كلا من علاء الدين عبد الحميد نجم

وابراهيم ابراهيم جوده والسيد حسن محمد منصور وسهام عبد الله ابراهيم العفيفي وهاله عباس محمود واشرف عباس مختار وهمت محمد ابو زيد وعلاء الدين فتحي محمد

من جانبه قال وائل سعيد رشاد منسق عام البرنامج بالمحافظة والحاصل على افضل منسق على مستوى الجمهورية ان التدريب يهدف الى دمج استخدام التكنولوجيا في العملية التدريسية للتغلب على صعوبات التعلم ونقل المعلومة بين الطلاب وبين الطلاب والمعلم وذلك من خلال تفعيل استخدام البرمجيات الحديثة وأدوات التواصل الحديثة التي وفرتها الوزارة للمعلمين من خلال التعاون مع شركة مايكروسوفت .

وقال سعيد ان المديرية من خلال وحدة الدمج التكنولوجي التابعة لمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية قامت بتدريب عدد 919 معلم من مختلف الادارات التعليمية على مستوى المحافظة وقد تمكن عدد 500 معلم من الحصول على شهادة المعلم الخبير من شركة مايكروسوفت الدولية .

حيث شارك بالمسابقة عدد 120 معلم من محافظة القليوبية بدروس تفاعليه وفقا لما تم التدريب عليه في البرنامج . لتصبح أكبر عدد من المشاركين في المسابقة من بين عدد 23 محافظة

مضيفا انه سيتم تكريم المعلمين الفائزين بالمسابقه خلال الشهر الجارى من خلال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت العالميه .