رئيس جامعة قناة السويس يتابع انتظام الدراسة بكلية التمريض

قام الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس بتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التمريض.

والتقى غراب كل من الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية والدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وشهدت الكلية حالة من انتظام داخل المعامل والمدرجات بجميع الفرق الدراسية.

من ناحية اخرى عقدت الدكتورة منى حسن مدرس الباطنة والجراحة ندوة تعريفية عن مركز الدعم الطلابي تحت إشراف الدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سمية السيد ابو عبده مدير مركز الدعم الطلابي وما يقدمه من خدمات للطلاب.

وقامت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية والدكتورة إيناس عبد الله وكيلة الكلية بالمتابعة وتفقد سير الدراسة بالمدرجات والمعامل.