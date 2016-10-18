تأجيل محاكمة «العادلي» و12 آخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ5 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة، إلى جلسة 5 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستلام تقرير اللجنة الفنية، حسبما أفاد مراسلنا.

كان قاضي التحقيق، أحال – في أغسطس قبل الماضي – “العادلي”، و12 مسئولًا بوزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي “العادلي”، منصب وزير الداخلية.

وكشفت التحقيقات، أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.