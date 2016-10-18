موسكو ودمشق توقفان الضربات الجوية على حلب

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية الروسية والسورية أوقفت الضربات الجوية على مدينة حلب، اعتبارا من الساعة 1000 بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش)، قبل وقف مقرر للقتال لأغراض إنسانية في 20 أكتوبر.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، إن وقف الضربات على المدينة السورية سيدخل حيز التنفيذ يوم الخميس من الساعة 0800 بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 1600، للسماح للمدنيين ومقاتلي المعارضة بمغادرة حلب.

وظهر شويجو على شاشة قناة “روسيا 24″ الرسمية، وهو يقول إن خبراء عسكريين سيجتمعون في جنيف يوم الأربعاء لبدء العمل على التفرقة بين “الإرهابيين” ومقاتلي المعارضة السورية.