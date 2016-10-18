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إحالة بلاغ فريق إعداد «واحد من الناس» ضد عزمي مجاهد للمحامي العام لشمال الجيزة

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إحالة بلاغ فريق إعداد «واحد من الناس» ضد عزمي مجاهد للمحامي العام لشمال الجيزة إحالة بلاغ فريق إعداد «واحد من الناس» ضد عزمي مجاهد للمحامي العام لشمال الجيزة

عزمي محمد مجاهد – أرشيفية

تقدم يُسرى عبد الرازق، محامٍ – وكيلًا عن فريق إعداد برنامج “واحد من الناس” – اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد عزمي محمد مجاهد، وحمل البلاغ رقم (34581)، وتم إحالته إلى المحامي العام لشمال الجيزة، حسبما أفاد مراسلنا.

واتهم البلاغ “مجاهد”، بالسب، القذف، والتشهير، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت مليون جنيه، لاذاعته أخبار كاذبة عن برنامج “واحد من الناس”، بحلقة الأربعاء الموافق الـ 12 من أكتوبر الجاري، حين ادعى فبركة لقاء “سائق التوك توك”، قائلًا إنه “كومبارس” ينتمي إلى جماعة الإخوان المنحلة، وأن التقرير التليفزيوني مُلفق، حيث تم إعطاء سائق الـ”توك توك” أموالًا كي يقول هذا الكلام.

وتبين عدم صحة ادعاءات المدعى عليه، حيث تبين أن ظهور سائق الـ”توك توك” – ويُدعى “مصطفى مصطفى عبد اللطيف عبده” – كان يسير بشارع الـ 60 داخل السوق التجاري بأكتوبر، حيث تم التسجيل معه ومع غيره من المواطنين.

وضم عدد مقدمي البلاغ، 12 فردًا من فريق الإعداد، ومن المنتظر مثول “عزمي مجاهد” للسؤال أمام النيابة، فيما أكد فريق الإعداد أنهم سيقاضون أي شخص يدعي فبركة حلقات برنامج “واحد من الناس”.

يُذكر أن فريق الإعداد تقدم بنسخة أصلية – قبل المونتاج – من حلقة الأربعاء الماضي، وبعض حلقات برنامج “واحد من الناس”، لاثبات عدم صحة الادعاءات.

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