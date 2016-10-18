«رياك مشار» يعلن عزمه العودة إلى جنوب السودان

أعلن نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار عزمه العودة إلى البلاد، وذلك بعد أكثر من شهرين على فراره من هناك.

وقال مشار- فى تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أذاعتها اليوم الثلاثاء، “أن فصيل المتمردين الذى يتزعمه لا يزال أمامه فرصة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس سلفا كير ميارديت”.

وأعرب مشار- الذى يتواجد حاليا فى جنوب أفريقيا- عن أمله فى أن يعمل القادة الحكماء فى المنطقة، وأفريقيا، وباقى دول العالم على دعم عملية سياسية من شأنها أن تجلب السلام مرة أخرى لجنوب السودان وإحياء اتفاق السلام وإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونفى مشار ما زعمه البعض بأنه “داعية حرب”، موضحا أن قواته كانت بكل بساطة تدافع عن نفسها من الهجمات الحكومية التى تعرضت لها.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الحراس الشخصيين لمشار والحرس الرئاسي لسلفا كير فى شهر يوليو الماضى واستمرت عدة أيام؛ ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وفرار عشرات الآلاف الآخرين عبر الحدود.