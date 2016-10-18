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«نيابة النقض» توصى بإلغاء حكم إعدام «مرسى» وقيادات الإخوان بـ«اقتحام السجون»

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«نيابة النقض» توصى بإلغاء حكم إعدام «مرسى» وقيادات الإخوان بـ«اقتحام السجون» «نيابة النقض» توصى بإلغاء حكم إعدام «مرسى» وقيادات الإخوان بـ«اقتحام السجون»

الرئيس الأسبق محمد مرسي

أوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى الغير ملزم للمحكمة، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، فى قضية اقتحام السجون، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

وتقدمت هيئة الدفاع التى تضم كل من الدكتور محمد سليم العوا، وعلاء علم الدين، وعبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوى، وكامل مندور، بطلب لمحكمة النقض للتصريح باستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للإطلاع عليها، كما طالبوا بتأجيل نظر الطعن للاطلاع على المذكرة.

 وبدأت، صباح اليوم الثلاثاء، محكمة النقض نظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، ﻹلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت فى شهر يونيو من العام الماضى، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومى، ومحى حامد، محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادى عصام العريان، بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما – حضوريا – بالسجن المؤبد.

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