السيطرة على حريق نشب بـ4 منازل بسبب ماس كهربائى دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء السعيد نمشة، من السيطرة على حريق نشب بمنزل عامل وامتد إلى 3 منازل أخرى دون حدوث إصابات بشرية.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة ساقلتة يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

تبين من تحريات العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، بقيادة العميد علاء عبد الرحمن رئيس فرع بحث الجنوب، نشوب الحريق بمنزل عصام عطا عبد الوهاب 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وامتداده لمنازل مجاورة ملك عبد الله على السيد محمود 78 سنة مزارع، وجملات محمد عبد الكريم 63 سنة ربة منزل، وصباح عبد المنعم محمود السيد 32سنة ربة منزل، ويقيمون بذات الناحية.

وأفادت التحريات بأن الحريق نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل، فيما لن يسفر عنه أى إصابات بشرية.

وبسؤال المتضررين، أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفوا الشبهة الجنائية.

وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تم تحرير المحضر رقم 2243 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.