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زحام مرورى بطريق الواحات بسبب كسر ماسورة مياه

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زحام مرورى بطريق الواحات بسبب كسر ماسورة مياه زحام مرورى بطريق الواحات بسبب كسر ماسورة مياه

>كتب عبد الرحمن سيد

 

 

تسبب كسر فى ماسورة مياه بطريق الواحات فى إحداث كثافات مرورية أمام العديد من السيارات القادمة من الفيوم، وفى طريقها إلى طريق اكتوبر، وتم إخطار عمال المحافظة لإصلاح الماسورة، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور لسحب الكثافات المرورية بالطريق.

 

 

 

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا بوجود كثافات بطريق الواحات، نتيجة كسر ماسورة مياه، وعلى الفور، انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لسحب الكثافات المرورية، كما تم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة، للعمل على إصلاح الكسر، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

 

 


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