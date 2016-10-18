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القبض على 2 من الإخوان لاعتزامهما القيام بأعمال تخريبية بالمنيا

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القبض على 2 من الإخوان لاعتزامهما القيام بأعمال تخريبية بالمنيا القبض على 2 من الإخوان لاعتزامهما القيام بأعمال تخريبية بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع الأمن الوطنى من إلقاء القبض على شخصين من مثيرى الشغب والمنتمين للجماعة المحظورة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على كل من "طه.ن"، 32 سنة عامل و"محمود .ح"، 28 سنة مدرس من دائرة مركز المنيا، وذلك لانتمائهما لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ولمشاركتهما فى العديد من التظاهرات والمسيرات التى تنظمها عناصر الجماعة التى تهدف إلى اعتزامهما القيام بأعمال عدائية وتخريبية لإحداث حالة من الفوضى والإضرار بالموقف الاقتصادى للبلاد.


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