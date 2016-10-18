الداخلية: مقتل أمين شرطة وإصابة آخر برصاص مجند بسبب مشادة كلامية

لقى أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر قيام أحد المجندين بإطلاق النار عليهما بسبب مشادة كلامية مع المتوفي.

وأكد بيان الداخلية اليوم الثلاثاء، أنه أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد “من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى “، ويقيم بمحافظة سوهاج فجر اليوم الثلاثاء بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات بجاردن سيتى حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى تعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم، وتوعده بتوقيع جزاء إدارى قبله وحرمانه من إجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند المذكور بحالة نفسية سيئة قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلى عهدته تجاة الأمين المذكور، مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة شريف محمد محمود من قوة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، والذى كان متواجدًا بالخدمة بجوار سيارة التمركز بعيار نارى بقدمه اليسرى، وتم نقله للمستشفى لإسعافه .

وأضاف البيان، أنه تم ضبط المجند المذكور والسلاح المستخدم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .