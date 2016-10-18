رئيس وزراء تايلاند: خطة إعادة الحكم الديمقراطي لم تغيرها وفاة الملك

قال رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء إن خارطة الطريق من أجل إعادة الحكم الديمقراطي التي تشمل إجراء انتخابات عامة في 2017، لن تتأثر بوفاة الملك بومبيون أدولياديج الأسبوع الماضي.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع للحكومة “لم يتغير شيء… سياسات هذه الحكومة والقوانين بما في ذلك الانتخابات ستجري وفقا لخارطة الطريق، لا تسألوني متى أو كيف ستحدث فخارطة الطريق هي خارطة الطريق”.

وسرت تكهنات بأن الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب عام 2014، ربما ترجئ الانتخابات لأن البلاد ستشهد حالة حداد على الملك الراحل لمدة عام.

في الوقت نفسه قال رئيس الوزراء إنه لا يمكن لخليفة الملك تولي العرش قبل انقضاء فترة حداد تبلغ 15 يومًا.

وقال برايوت للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء “يجب على المواطنين في تايلاند ألا يشعروا بقلق أو خوف بشأن مسألة الخلافة وفقا للدستور.

“بعد حداد لمدة 15 يومًا على الأقل سيحين الوقت المناسب لتطبيق المادة 23 من الدستور” مشيرًا إلى بنود تتعلق بخلافة العرش، وكان الملك بوميبون قد توفي يوم الخميس الماضي عن 88 عاما بعد أن ظل على العرش 70 عاما.

وقال رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إن تتويج الأمير ماها فاجيرالونجكورن ملكا على البلاد سيتم بعد حرق جثمان والده والذي يعقب فترة حداد لمدة عام. ولكن يمكن للأمير أن يصبح ملكا قبل مراسم تتويجه رسميا