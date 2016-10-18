محمد بن راشد يعلن عن تاريخ افتتاح «متحف الاتحاد»

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه تم بحمد الله إنجاز صرح تاريخي في دولتنا عمل عليه فريق العمل خلال العامين السابقين .. وهو متحف الاتحاد.

وذكر سموه أن "متحف الاتحاد سيكون كتابنا الذي يحكي قصة آبائنا .. وقصة كفاحنا .. وقصة اتحادنا .. وافتتاحه سيتزامن مع يومنا الوطني"

ودعا سموه كل من لديه وثيقة أو أثر أو صورة أو ذكرى عن الاتحاد إرسالها للمتحف ليشاركها مع الإمارات والعالم.

وقال: متحف الاتحاد سيحكي قصة الإمارات ومؤسسيها ورجالها.. وأدعو شعب الإمارات للمشاركة في كتابة هذه القصة.