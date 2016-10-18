اليونسكو يعيد التصويت اليوم على وضع الأقصى بعد قرارها بأحقية المسلمين فيه

ذكرت صحيفة " هــأارتس" الإسرائيلية أن منظمة العلوم والفنون والثقافة التابعة للأمم المتحدة " اليونسكو" سيعيد التصويت اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بوضعية مدينة القدس والمسجد الأقصى بطلب من المكسيك.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن حكومة المكسيك طلبت بإعادة التصويت على القرار الأخير المتمثل فى أن المسجد الأقصى مكانا مقدسا خاصا للمسلمين، ولا يوجد أى ارتباط لليهود بالمسجد .

وأوضحت الصحيفة، أن المفارقة فى إعادة التصويت أن المكسيك صوتت لصالح الطلب الفلسطينى – الأردنى بالتصويت على القرار لكن بسبب ضغوط مارسها اليهود على الحكومة، فقد طلبت بإعادة التصويت على القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بنود التصويت فى "اليونسكو" هو إمكانية إعادة التصويت فى قرار إذا ما طلب ذلك ، وتم تأييد الطلب من قبل الغالبية فى المنظمة .