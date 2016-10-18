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ماليزيا تعزز إجراءاتها الأمنية مع بدء عملية تحرير الموصل

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ماليزيا تعزز إجراءاتها الأمنية مع بدء عملية تحرير الموصل ماليزيا تعزز إجراءاتها الأمنية مع بدء عملية تحرير الموصل

الشرطة الماليزية – أرشيفية

قال أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي، اليوم الثلاثاء، إن” ماليزيا عززت إجراءات الأمن على حدودها تحسبًا لمحاولة مقاتلين متشددين ماليزيين العودة للبلاد، بعد أن شنت القوات العراقية هجومًا كبيرًا لاستعادة مدينة الموصل معقل تنظيم “داعش”.

وأضاف حميدي – في مؤتمر صحفي اليوم- إن ماليزيا عززت إجراءات الأمن في المطارات والحدود الماليزية، في الوقت الذي تتم فيه مراقبة الطرق غير الشرعية التي يسلكها عادة المهربون.

وتابع:  ”نتبادل معلومات المخابرات مع وكالات المخابرات الدولية، ولدينا قائمة بأسماء المشتبه فيهم، والتي تضُم أسماء من يعتقد أن لهم صلة بداعش”.

وأوضحت أرقام نشرتها الشرطة الماليزية – الشهر الماضي – أن 90 ماليزيًا انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق منذ 2013، فيما لم يوضح أحمد زاهد عن ذلك.

وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي، إن” المقاتلين العائدين سيعتقلون، مع محاولة جعلهم يتخلون عن أفكارهم المتطرفة”.

سكاي نيوز 

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