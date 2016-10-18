مصر تجمع 6 مليارات دولار ضرورية لقرض صندوق النقد خلال أسبوعين

صرح عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن مصر ستجمع 6 مليارات دولار – خلال أسبوعين – للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد، اتفق – من حيث المبدأ في أغسطس الماضي – على منح مصر قرضًا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية، وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

وأضاف الجارحي – في مقابلة تلفزيونية مساء الإثنين – أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان “خلال شهر ونصف أو أكثر”.

وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر، ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.

وذكر الجارحي – خلال المقابلة التليفزيونية – أن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر أو الأسبوع الأول من ديسمبر.

يُشار إلى أن مصر طلبت – في أغسطس الماضي – من “جيه.بي مورجان”، “سيتي”، “بي.إن.بي باريبا”، و”ناتكسيس” ترتيب طرح سنداتها الدولية.

ويذكر أن وافقت الحكومة المصرية – في وقت سابق هذا الشهر – على إصدار سندات دولية بما بين 3 و5 مليارات دولار.

رويترز

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