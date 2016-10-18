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البنك الدولى: ضخ 4.5 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات.. ودورنا مكافحة الفقر

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البنك الدولى: ضخ 4.5 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات.. ودورنا مكافحة الفقر البنك الدولى: ضخ 4.5 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات.. ودورنا مكافحة الفقر

>رسالة واشنطن – أحمد يعقوب

قال حافظ غانم، نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى، "نستهدف ضخ 4.5 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات، بدءً من السنة المالية الماضية، وقمنا بضخ 1.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2015 – 2016، والتى انتهت فى يونيو الماضى، ونستهدف أيضًا ضخ نحو 1.5 مليار دولار أخرى خلال العام المالى الجارى، وأيضًا 1.5 مليار دولار خلال العام المالى القادم 2017 – 2018".

 

وأكد نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، أجرى فى مقر البنك الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، سوف ينشر بعد قليل، إن مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى، يتم تنفيذه فى محافظتين فى صعيد هما قنا وسوهاج، ونعمل على تنمية المناطق الأكثر فقرًا فى المحافظتين وخلق فرص عمل وتطوير حياة أفضل للشباب والسيدات، ونستهدف زيادة العمالة فى تلك المناطق بـ10 آلاف فرصة عمل، ودورنا خلق فرص العمل للشباب وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى مناطق تركيز البنك الدولى فى البرنامج الاقتصادى الذى تنفذه مصر حاليًا، إلى جانب برامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية.

 

 


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