نشوب حريق محدود ببدروم قصر السكاكينى.. و "الآثار" تؤكد سلامة المبنى

نشب فجر اليوم الثلاثاء حريق بسيط فى حجرة حارس قصر السكاكينى "ببدروم القصر"، ولم يسبب أى إصابات بشرية أو فى المبنى، وهذا ما أكده الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، وقام رجال المطافى بإخماد الحريق تماما، وقد توجه جميع المسئولين عن المنطقة لاتخاذ مايلزم من إجراءات إدارية.

وأضاف الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وجه بضرورة حضور رئيس قطاع المشروعات ورئيس الإدارة المركزية للترميم، لتحديد علاج التداعيات نتيجة الحريق بالحجرة المذكورة، ونؤكد أن باقى القصر بخير ولم يمس بأى شىء نتيجة هذا الحريق.