الكويت تدخل تعديلا على شروط التحاق الأسرة بالعائل المقيم

أفادت السفارة المصرية فى الكويت بأن السلطات الكويتية قد أدخلت تعديلا جديدا على شروط التحاق الأسرة بالعائل المقيم بالكويت، حيث اشترطت للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل ألا يقل الراتب الشهرى للعائل عن 450 دينارا كويتيا بدلا من الحد الأدنى الذى كان معمولا به من قبل وهو 250 دينارا كويتيا، علما بأن هذا التعديل لن يطبق بأثر رجعى على المقيمين حاليا والذين تقل رواتبهم عن 450 دينارا كويتيا.

وقد استثنى القرار الكويتى الجديد أصحاب المهن التالية من شرط الحد الأدنى للراتب بشرط أن تكون مهنتهم الفعلية فى الكويت مطابقة لتخصصهم، وهذه المهن هى:

· المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون فى القطاع الحكومى.

· الأطباء والصيادلة.

· أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

· مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات فى القطاع الحكومى.

· المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون.

· المهندسون.

· أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.

· أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفى الجامعات الخاصة.

· العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلى الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها وكذلك العاملون فى مجال الخدمة الاجتماعية.

· الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون فى القطاع الحكومى.

· الصحفيون والإعلاميون والمراسلون.

· المدربون واللاعبون فى الاتحاد والأندية الرياضية.

· الطيارون والمضيفون.



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