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بدء فعاليات منتدى الأعمال المصري التنزاني الثاني

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بدء فعاليات منتدى الأعمال المصري التنزاني الثاني بدء فعاليات منتدى الأعمال المصري التنزاني الثاني

أرشيفية

أوضح السفير ياسر الشواف، سفير في تنزانيا، عن بدء فعاليات منتدى الأعمال المصري التنزاني الثاني في الفترة من 17 وحتى 19 أكتوبر الجاري في القاهرة.

ويترأس الوفد التنزاني السفيرة أمينة سالم، وزيرة الصناعة والتجارة بجزيرة زنزبار، فيما يترأس الجانب المصري الوزير المفوض التجاري أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، بمشاركة محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلًا عن العديد من مسئولي الجهات الحكومية، ورجال الأعمال المصريين.

وُيشارك ضمن الوفد التنزاني، العديد من رجال والأعمال والصناعة في تنزانيا، وجزيرة زنزبار التابعة لها، ويبلغ عدد أعضاء الوفد 60 عضوًا، علمًا بأن المنتدى الأول عُقد في القاهرة في عام 2014.

وأضاف سفير مصر في تنزانيا – وفقًا لبيان الصادر اليوم الثلاثاء – أن اجتماعات منتدى الأعمال المصري التنزاني تهدف إلى تعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والارتقاء بحجم الاستثمارات المصرية في تنزانيا في مختلف المجالات في ضوء تقدم المؤشرات الاقتصادية التي تحققها تنزانيا سنويًا، خاصةً تحقيق تنزانيا نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغت 7% سنويًا خلال الأعوام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر تلك النسبة خلال الأعوام المقبلة.

 

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