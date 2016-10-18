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تعديل جديد على شروط التحاق الأسرة بالعائل المُقيم في الكويت

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تعديل جديد على شروط التحاق الأسرة بالعائل المُقيم في الكويت تعديل جديد على شروط التحاق الأسرة بالعائل المُقيم في الكويت

الكويت – أرشيفية

أفادت السفارة المصرية في الكويت، بأن السلطات الكويتية أدخلت تعديلًا جديدًا على شروط التحاق الأسرة بالعائل المُقيم بالكويت، حيث اشترطت للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل ألا يقل الراتب الشهري للعائل عن 450 دينارًا كويتيًا بدلًا من الحد الأدنى – الذي كان معمولًا به من قبل – ويقدر بـ250 دينارًا كويتيًا.

ولفتت السفارة المصرية بالكويت – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – إلى أن هذا التعديل لن يطبق بأثر رجعي على المقيمين حاليًا، والذين تقل رواتبهم عن 450 دينارًا كويتيًا.

واستثنى القرار الكويتي الجديد أصحاب المهن التالية من شرط الحد الأدنى للراتب بشرط أن تكون مهنتهم الفعلية في الكويت مطابقة لتخصصهم، وهذه المهن هي:” المستشارون، القضاة، أعضاء النيابة، الخبراء، والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، الأطباء، الصيادلة، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العُليا، ومدراء ووكلاء المدارس، موجهو التعليم، المدرسون، الأخصائيون الاجتماعيون، ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي”.
> كما استثنى القرار:”المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، المهندسون، أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين، مسعفين، وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها، والعاملون في مجال الخدمة الاجتماعية، الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي، الصحفيون، الإعلاميون، والمراسلون، المدربون، واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، فضلًا عن الطيارون والمضيفون”.

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