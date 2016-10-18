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مصدر أمنى: مقتل أمين شرطة وإصابة آخر برصاص مجند بسبب مشادة كلامية

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مصدر أمنى: مقتل أمين شرطة وإصابة آخر برصاص مجند بسبب مشادة كلامية مصدر أمنى: مقتل أمين شرطة وإصابة آخر برصاص مجند بسبب مشادة كلامية

>كتب- محمود عبد الراضى

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، مقتل أمين شرطة وإصابة آخر، إثر قيام أحد المجندين بإطلاق النار عليهما بسبب مشادة كلامية مع القتيل.

وأوضح المصدر الأمنى، أنه أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى المقيم بسوهاج، فجر اليوم بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات بجاردن سيتى، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى، تعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إدارى عليه وحرمانه من أجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند المذكور بحالة نفسية سيئة، قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلى عهدته تجاه الأمين المذكور، مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة شريف محمد محمود من قوة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بعيار نارى بقدمه اليسرى، والذى كان متواجدا بالخدمة بجوار سيارة التمركز.

تم التحفظ على المجند المذكور، ونقل أمين الشرطة المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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