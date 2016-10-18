مايا مرسي تدلي بأقوالها أمام النيابة ضد إلهامي عجينة بسبب «كشوف العذرية»

تدلي الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، بأقوالها اليوم أمام النيابة العامة ضد النائب إلهامي عجينة، وذلك في ضوء البلاغ المقدم من المجلس ضد النائب بسبب تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بضرورة إجراء كشف العذرية على الفتيات كشرط لدخول الجامعات.

ومن المقرر، أن تتقدم رئيس المجلس القومى للمرأة، بلمف كامل عن تجاوزات النائب إلهامى عجينة وتصريحاته لوسائل الإعلام والتى تمثل إهانة للمرأة وكذلك ما تم تداوله فى الصحف الأجنبية جراء تصريحات وإساءة ذلك لصورة مصر.

كانت مايا مرسى، تقدمت بالبلاغ رقم 799 إلى النائب العام بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة ضد إلهامى عجينة نائب البرلمان عن دائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.