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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا ودرجة الحراراة العظمى بالقاهرة 28

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا ودرجة الحراراة العظمى بالقاهرة 28 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا ودرجة الحراراة العظمى بالقاهرة 28

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة على آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى  العظمى

 القاهرة 22 28

 الإسكندرية 21 26

 مطروح 21 26

 بورسعيد 24 28

 دمياط 23 28

 بلطيم 22 30

 الإسماعيلية 19 28

 السويس 19 29

 العريش 19 29

 نخل 15 30

 طابا 16 30

 الطور 23 29

 مرسى علم 24 32

 الغردقة 23 31

 شرم الشيخ 25 33

 رفح 18 28

 كاترين 14 28

 سيوة 19 32

 المنيا 18 31

 الفيوم 21 30

 رأس سدر 22 29

 أبوسمبل 20 37

 وسط الدلتا 22 28

 أسيوط 17 32

 سوهاج 18 33

 الأقصر 20 35

 أسوان 22 37

 شلاتين 21 33

 حلايب 23 32

 الوادى الجديد 17 33

قنا 20 34

نويبع 25 31

السلوم 16 25

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