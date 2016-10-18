اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل بالكويت على 272 فرصة عمل

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، من قبول طلبات راغبي العمل على 272 فرصة عمل فى شركة التجارة والمقاولات بدولة الكويت برواتب تتراوح ما بين 130 إلى 160 دينارا كويتيا ” أى ما يوازى 3900 إلى 4800 جنيه مصري”، فضلا عن مزايا توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى بيان إعلامى اليوم: إن شركة “الأمراء” للتجارة والمقاولات بالكويت، تطلب 272 فرصة عمل منهم 50 على مهن فنى لحيم كابلات، والراتب 160 دينارا كويتيا، و80 عامل حفر لحفر وسحب الكابلات، والراتب 130 دينارا، و100 عامل لخدمة لحيم كابلات والراتب 140 دينارا، وذلك بمؤهل متوسط، وخبره من 5 إلى 10 سنوات والسن من 20 إلى 45 سنة.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الشركة تطلب أيضا 20 فنى تبليط خرسانة والراتب 150 دينارا، والخبرة من 3 إلى 5 سنوات، و12 فنى كهرباء والرتب 150 دينارا والخبرة من 5 إلى 7 سنوات، و10 سائقين والراتب 130 دينارا والخبرة 3 سنوات، وذلك بمؤهل متوسط والسن من 20 إلى 45 سنة.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة، بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد سعفان، أن المستشار العمالى جمال سيد بمكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.