بروتين القمح يزيد سوء الحالات المرضية المزمنة

حذر علماء أمريكيون من أن البروتين الموجود فى القمح يمكن أن يؤدى إلى التهاب فى الأنسجة خارج الأمعاء، بما فى ذلك الغدد الليمفاوية، والكلى والطحال والمخ.

وكشفت الأبحاث التى أجراها هؤلاء العلماء عن أن بروتين التربسين الأميليز الموجود فى القمح، يمكن أن يفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى والتصلب المتعدد، ونوبات الربو، فضلا عن مرض الذئبة إضافة إلى أمراض الكبد الدهنية والتهاب الأمعاء.

وأوضحت الأبحاث أن بروتين التربسين لا يمثل سوى 4% من إجمالى البروتينات الموجودة فى القمح، إلا أنه يمكن أن يؤدى إلى ردود فعل مناعية قوية فى الأمعاء، ويمكن أن ينتشر فى الأنسجة الأخرى فى الجسم، كما يسهم هذا البروتين فى تعزيز الأمراض المزمنة المرتبطة بالمناعة والتهاب الأمعاء الناجم عن حساسية الجلوتين غير السيلياك مما يتسبب فى اضطرابات هضمية.