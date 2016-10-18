القوى العاملة تبدأ اليوم قبول طلبات راغبى العمل بالكويت على 22 فرصة عمل

تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء ولمدة 10 أيام، قبول طلبات راغبى العمل على 22 فرصة عمل فى 3 منشآت بدولة الكويت برواتب تتراوح ما بين 150إلى 400 دينار كويتى." أى ما يوازى 3900 إلى 12 ألف جنيه مصرى تقريبا"، فضلا عن مزايا توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى لبعض الوظائف، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة..

وتطلب أحد مكاتب الاستشارات القانونية بالكويت 5 محامين "مستشار قانونى" من حاملى مؤهل ليسانس حقوق، خبرة 10 سنوات أمام محاكم القاهرة والإسكندرية خلاف فترة التمرين والسن من 35 إلى 50 سنة، وإثنين محامين "مستشار قانونى للقسم الأجنبى" ليسانس حقوق شعبة إنجليزى، جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية فقط، خبرة 5 سنوات خلاف فترة التمرين وذلك بشأن العقود الأجنبية والقضايا الدولية والتحكيم مع إجادة تمامة للغة الإنجليزية، والسن من 30 إلى 50 سنة، والراتب 400 دينار شاملة كافة البدلات والمزايا .

كما تشمل فرص العمل 3 معقب قضائى ، ليسانس حقوق ، بدون خبرة ، والسن من 25 إلى 50 سنة ، والراتب 170 دينارا، شاملة كافة البدلات والمزايا، وسيعاد النظر فى تقدير الراتب لجميع المهن المطلوبة على ضوء فترة الاختبار القانونية .

كما تطلب شركة للتجارة 5 مهن فنية منهم 3 خباز أفرنجى براتب 180 دينارا، وخبرة 3 سنوات، وواحد فطاطرى براتب 160 دينارا، واثنين خباز بلدى براتب 150 دينار خبرة سنتين، ولا يشترط مؤهل والسن لا يزيد عن 50 سنة، وتوفر الشركة السكن من مستلزمات المعيشة والمأكل والمشرب.

كما تطلب منشأة كويتية 4 مهن كوافيرة، وأثنين ماكيرة من الإناث، والراتب من 250 إلى 350 دينارا، بدون مؤهل ، والخبرة لا تقل عن 5 سنوات، والسن لا يزيد عن 50 سنة، بالإضافة إلى مزايا البدلات، وتوفير السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافى.

وتقدم الطلبات شخصيا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.