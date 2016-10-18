سعر الذهب اليوم في مصر، حيث شهدت محلات الصاغة استقرارا نسبيا في أسعار بيع النعدن الأصفر، مع استمرار حالة الركود الشديد في الصاغة بسبب ارتفاع الأسعار، فرغم انخفاض الأسعار بقيمة 40 جنيه، إلا أن الأسعار الخاصة بجميع عيارات الذهب ما زالت مرتفعة، فقد بلغ عيار 21 مقدار 510 جنيه، وهو سعر علي جدا، لا يمكن لأي شاب في بداية حياته أن يوفي بالتزاماته أثناء الزواج، مما يعطل الزواج والشبكة الخاصة بذلك.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18/10/2016

1 عيار 18 436 جنيه

2 عيار 21 510 جنيه

3 عيار 24 583 جنيه

4 الجنيه الذهب 4080 جنيه

5 أوقية الذهب 1250 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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