دورة تدريبية بمركز النيل للإعلام ببنها لتأهيل الشباب لخوض المحليات اليوم

يبدأ مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مؤسسة القادة اليوم الثلاثاء الدورة التدريبية الثالثة للتأهيل لخوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجارى بهدف إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية فى الدولة.

وأكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام أن البرنامج التدريبى به كل من الدكتوره مايسة عشماوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة والدكتور أحمد الشريف رئيس المجلس المصرى للقيادات الشبابية والدكتوره جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية يساهم فى تأهيل المشاركين بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى لتنمية المجتمع المحلى ورفع وعى المشاركين بالأطر الدستورية والقانونية للمجالس الشعبية المحلية.