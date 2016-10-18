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4 أكلات صحية تقضى على دهون البطن وتمنحك خصرا نحيلا

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4 أكلات صحية تقضى على دهون البطن وتمنحك خصرا نحيلا 4 أكلات صحية تقضى على دهون البطن وتمنحك خصرا نحيلا

>كتبت رانيا سعد الدين

تكدس حول الخصر ومنطقة البطن من المشاكل التى تواجه الرجال والنساء على حد السواء، وتأخذ وقتا ومجهودا كبيرين للتخلص منها، ويقدم موقع " rapidhomeremedies" 4 خطوات صحية للتخلص سريعاَ من دهون البطن والحصول على خصر نحيل وهى كالتالى:

 

1- زيت السمك يذيب دهون البطن ويحتوى على نسبة عالية "أوميجا 3 " وحمض "الدوكوساهيكسانويك" الذى يساعد على تحطيم الدهون خاصة الموجودة حول محيط الخصر، هذا بالإضافة إلى تناول الأسماك التى تحتوى على كمية عالية من الدهون مثل أسماك"السالمون"، "الماكريل"، "التونة".

2- بذور الشيا تساعد على إنقاص الوزن وتقضى على الدهون المتراكة، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والكالسيوم، والحديد، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التى تساعدك السريع بالشبع.

3- مغلى الزنجبيل لتطهير الجسم، حيث يساعد على عمل الجهاز الهضمى بشكل أفضل، ويولد الحرارة التى تجبر الخلايا على إفراز مابها من فضلات وسموم، كما يعمل الزنجبيل على الحد من إنتاج الجسم لمادة الكورتيزول وتناول هذا المشروب يومياَ يساعد على إزالة دهون البطن.

4- الثوم يعمل على كسب خصر نحيل وهو من الأغذية المفيدة لتنظيم عمل القلب ويعمل على توسعة الأوعية الدموية ، كما يقضى على الدهون الثلاثية ويساعد على زيادة الكولسترول الجيد فى الدم، مما يكسب الجسم رشاقة ويقوى المناعة.


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مصر 365

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