5 عادات تقلل وزنك.. أبرزها شرب كوب ماء قبل كل وجبة

قدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، 5 عادات صحية بسيطة مضمونة تساعد فى فقدان الوزن الزائد بالجسم، وتتضمن هذه العادات الآتى:

1. شرب كوب كامل من الماء:

من الضرورى شرب كوب كامل من الماء قبل كل وجبة من وجبات الطعام الثلاثة الرئيسية، لأن الماء يملأ المعدة وبالتالى يحد من الشهية.

2. تناول الطعام ببطء:

ويكون ذلك من خلال وضع الملعقة أو الشوكة بعد تناول كل منها ، فبهذه الطريقة تستهلك كمية أقل من تناول الطعام.

3.تناول نصف وجبة:

عند تناول الوجبة الرئيسية الخاصة بك، من الأفضل تناول نصف وجبة أو أقل من الوجبة المعتادة واستكمال الباقى فى وقت لاحق، فهذا ينتج عنه فقدان الكثير من الوزن ويحد من الشهية.

4.مضغ الطعام جيدا:

تأكد من مضغ الطعام جيدا، وتناول الفاكهة والخضراوات على فترات، وتناول الوجبات الثلاثة الرئيسية العادية.

5.ممارسة الرياضة:

ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة يوميا، من خلال القيام بالمشى السريع أو الجرى، يساعد على إنقاص الوزن الزائد وحرق السعرات الحرارية الزائدة فى الجسم.