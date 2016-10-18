القبض على تاجر غلال لحيازته 10 أطنان أرز بقصد الاحتكار بدمياط

تمكن ضباط قسم مباحث التموين برئاسة المقدم عماد معوض من ضبط المدعو " أ- أ -ب" 23 عاما سائق السيارة رقم و ب أ 9425 ومقيم بقرية سيف الدين دائرة مركز الزرقا بالإشتراك مع المدعو " ن -ر -أ" " تاجر غلال "لحيازتهما 400 شيكارة أرز أبيض بإجمالى "10 أطنان" بقصد احتكارها. وحجبها عن الأسواق وذلك أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7202 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016م .

كما تم ضبط المدعو "أ- ف -ا" 25 عاما صاحب محل بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ وذلك لحيازته 150 كيلو سكر معبأ مجهول المصدر وكذلك 546 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9037 جنح مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2016م .

كما تمكن الرائد رامى جلال من القبض على المدعو "محمد ع ع"،45 عاما، مالك مخبز حر بدون ترخيص، بقرية شط الملح دائرة قسم ثانى دمياط لحيازته 5 أجولة دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، بإجمالى 250 كيلو، وذلك بقصد تصنيعهم خبز وبيعهم فى السوق السوداء والاستفادة بفروق الأسعار والاستيلاء على المال العام. تحرر المحضر رقم 19066 جنح مركز دمياط لسنة 2016.

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