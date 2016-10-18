أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تاجر غلال لحيازته 10 أطنان أرز بقصد الاحتكار بدمياط

Google+ Print
القبض على تاجر غلال لحيازته 10 أطنان أرز بقصد الاحتكار بدمياط القبض على تاجر غلال لحيازته 10 أطنان أرز بقصد الاحتكار بدمياط

>دمياط عبده عبد البارى

تمكن ضباط قسم مباحث برئاسة المقدم عماد معوض من ضبط المدعو " أ- أ -ب" 23 عاما سائق السيارة رقم و ب أ 9425 ومقيم بقرية سيف الدين دائرة مركز الزرقا بالإشتراك مع المدعو " ن -ر -أ"  " تاجر غلال "لحيازتهما 400 شيكارة أرز أبيض بإجمالى "10 أطنان" بقصد احتكارها. وحجبها عن الأسواق وذلك أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7202 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016م .

كما تم ضبط المدعو "أ- ف -ا" 25 عاما صاحب محل بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ  وذلك لحيازته 150 كيلو سكر معبأ مجهول المصدر وكذلك  546 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9037 جنح مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2016م .

كما تمكن الرائد رامى جلال من  القبض على المدعو "محمد ع ع"،45 عاما، مالك مخبز حر بدون ترخيص، بقرية شط الملح دائرة قسم ثانى دمياط لحيازته 5 أجولة دقيق بلدى مدعم استخراج 82%، بإجمالى 250 كيلو، وذلك بقصد تصنيعهم خبز وبيعهم فى السوق السوداء والاستفادة بفروق الأسعار والاستيلاء على المال العام. تحرر المحضر رقم 19066 جنح مركز دمياط لسنة 2016.
>  

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء