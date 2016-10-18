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تحقيقات نيابة السويس: المتهم بتخزين السكر جمع ربع مليون جنيه فى شهر

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تحقيقات نيابة السويس: المتهم بتخزين السكر جمع ربع مليون جنيه فى شهر تحقيقات نيابة السويس: المتهم بتخزين السكر جمع ربع مليون جنيه فى شهر

>السويس - سيد نون

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس أن التاجر المتهم بتخزين 16 طن سكر مدعم حصل عليها من حصص بالسويس لبيعها بأعلى من ثمنها المحدد تربح خلال شهر واحد 250 ألف جنيه.

 

وأكدت تحريات مباحث السويس المقدمة للنيابة العامة أن المتهم فى القضية رقم 9244 لسنة 2016 قام بعد حصوله على الحصص التموينية بتخزين السكر المدعم الذى حصل عليه من تموين السويس داخل إحدى الشقق السكنية التى يمتلكها بضاحية تل القلزم بالمحافظة، وأن المتهم كان يخطط لبيع كيلو السكر المحدد له سعر 5 جنيهات بـ8 أو 9 جنيهات عن طريق تعبئته من جديد وبيعه بالأسواق.

 

واتهمت التحريات التاجر أن هذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها بتخزين السكر، فقد سبق التخزين من قبل.

 

وأمرت النيابة بالتحفظ على المتهم والسكر المضبوط، وقامت باستدعاء شهود بالقضية.

 

كان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لمباحث التموين بقيام "على.أ.ع" تاجر بتخزين حصص تموينية من السكر.

 

وبقيام قوات الشرطة بمداهمة مخزن التاجر ضبط 16 طن سكر مدعم يستعد لبيعها بأعلى من سعرها المقرر.


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مصر 365

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