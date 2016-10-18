ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي لأفغانستان

ولي العهد عند استقباله المدير التنفيذي لأفغانستان

وصل دولة الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور عبدالله عبدالله إلى الرياض مساء أمس. وكان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في استقبال دولته، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، ووكيل رئيس المراسم الملكية هشام بن حسن آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لدولة الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان، القائم بالأعمال ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حكمت خليل كرزي، ووزيرة التعليم العالي الدكتورة فريدة مومند، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمعاقين الدكتورة نسرين اورياخيل، ووزيرة مكافحة المخدرات سلامة عظيمي، وحاكم ولاية بلخ عطاء محمد نور، ووكيل شورى الصلح مستشار الرئيس التنفيذي عطاء الرحمن سليم، ومستشار الرئيس التنفيذي المندوب لشؤون القبائل والشورى أمان الله حدران، والسفير المندوب الخاص لرئيس جمهورية أفغانستان سيد جلال كريم.

الأمير محمد بن نايف في حديث مع د. عبدالله

جانب من الاستقبال

ولي العهد والمدير التنفيذي في السيارة (واس)