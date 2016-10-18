وزارة العدل تفعّل الربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية

كشفت وزارة العدل أنها انتهت من الإجراءات النظامية والتقنية المتعلقة بعمليات الربط الإلكتروني مع 11 جهة حكومية، كما أنها تعمل على عدد من المبادرات الإلكترونية للربط مع 5 جهات جديدة خلال العام الجاري، بهدف اختصار الإجراءات القضائية والعدلية، وتقليل مدد التقاضي، وتسريع إنجاز القضايا، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم.

وأعلنت الوزارة أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حالياً بلغت 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنياً بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى نحو 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد دشن في أوقات سابقة خدمات الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، بما يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية العدلية، والتميز المؤسسي في مرفق القضاء والارتقاء بمستوى أدائه وإنتاجيته ومرونته، حيث وجه معاليه بالعمل على تطوير منظومة العدل التقنية باستمرار وذلك على ثلاثة محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متوازٍ وهي إعادة هندسة الإجراءات، ويهدف هذا المحور إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، وإتمام إجراءات بناء البرامج من خلال تعديل البرامج الحالية وفقًاً لنتائج المراجعة والتقييم للإجراءات.

وقال وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح بن أحمد المقرن أن وزارة العدل انتهت من إتمام ربطها إلكترونيا بـ11جهة حكومية، فيما تعمل على الانتهاء من اتفاقيات الربط الإلكتروني بـ5 جهات أخرى، إذ من المنتظر أن ترتبط تقنياً خلال الربع الأول من العام الجاري 1438 هـ.

وأوضح المقرن أن عدد الخدمات الإلكترونية المفعّلة مع الجهات حالياً بلغت 45 خدمة إلكترونية مرتبطة تقنياً بوزارة العدل، فيما سيرتفع عدد الخدمات إلى 56 خدمة بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني بالجهات الخمس الجاري العمل على إتمام الاتفاق معها.

وبين المقرن أن وزارة العدل انتهت من اختبارها للخدمات المقدمة، فيما تعمل على إنجاز اتفاقاتها مع جهات أخرى بالإضافة إلى الخمس المتبقية؛ وذلك للتوسع في خدمات الربط الإلكتروني.

وأضاف المقرن: "أجرت الوزارة حصراً مبدئياً للجهات المرجح الارتباط معها إلكترونياً وتعمل مع جهات عدة للانتهاء من الاتفاق على ما يلزم من خدمات ترتبط إلكترونياً بوزارة العدل".

وعلى مستوى الإجراءات القضائية أكد المقرن أن ثمرة الربط الإلكتروني ظهرت منذ الأيام الأولى مع بعض الجهات الحكومية التي تكون في صلب العملية القضائية، وقال: "خصوصاً فيما يخص قضاء التنفيذ، إذ مكّن الربط الإلكتروني الذي أكملته الوزارة مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وبالتالي سرعة إعادة الحقوق إلى أصحابها".

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