وداع لـ846 ألف حاج.. وآخر رحلة غادرت إلى باكستان

أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة امس عن نجاح الخطة التشغيلية لمغادرة الحجاج إلى بلدانهم، وذلك بعد أن أدوا مناسك الحج للعام المنصرم 1437هـ، حيث غادرت آخر رحلة للحجاج مساء أمس متجهة إلى جمهورية باكستان الإسلامية وعلى متنها قرابة 200 راكب. وأعلنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر المطار بعد انتهاء موسم حج العام 1437هـ بلغ 846،400 ألف حاج غادروا على متن 3670 رحلة، منهم 790 الف مغادر عبر مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار أقلتهم 3577 رحلة جوية لبلادهم، الى جانب تحقيق أعلى نسبة انضباط تشغيلي لمغادرة الرحلات على مواعيدها المجدولة، وتحقيق نسبة 100% في مجال السلامة للحجاج والعاملين. وأشادت إدارة المطار بجهود الجهات الحكومية وأكدت بأنها كانت وراء ما تحقق من نجاح في نقل الحجاج جوا، وتسهيل عودتهم بكل يسر وسهولة من خلال منظومة عمل جماعي تجسدت في روح الفريق الواحد وقد حرصوا على تسخير كافة الإمكانيات والجهود لضمان مغادرة الحجاج إلى بلادهم بكل مرونة ويسر من خلال الاستعدادات الميدانية الكبيرة وتكثيف التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتوحيد الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام. ومنذ انطلاقة موسم الحج سنويا يبدأ مجمع صالات الحج والعمرة استقبال ضيوف الرحمن وفق آلية تشغيل خاصة تضمن انسيابية الحجيج القادمين والمغادرين، حيث تجهز كافة صالات السفر للقدوم فقط، ابتداء من غرة ذي القعدة حتى السادس من شهر ذي الحجة، ثم يتم إعادة تجهيزها مرة أخرى في وضعية المغادرة فقط بكامل مرافقه، ابتداء من 14 ذي الحجة حتى 15 من منتصف شهر محرم. ويضم مجمع صالات الحج والعمرة 14 صالة سفر مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة للتشغيل الامثل، وتحوي 10 جسور متحركة لنقل الركاب للطائرات مباشرة، و420 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، بالإضافة إلى 16 نقطة تشغيلية للجمارك، و12 سير للأمتعة، و10 الاف مقعد انتظار للمسافرين، و40 مصلى بمناطق الانتظار، كما تتسع ساحة وقوف الطائرات لعدد 47 طائرة في وقت واحد. وفي حين تقدر الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة في أوقات الذروة بـ(3800) حاج في الساعة خلال مرحلة القدوم، و(3600) حاج في الساعة في مرحلة المغادرة، وفي الوقت نفسه يتربع فندق فاخر في قلب مجمع صالات الحج والعمرة لخدمة المسافرين، ويتسع لـ450 نزيلا في اليوم الواحد.