البنتاجون: اليوم الأول من هجوم تحرير الموصل سار كما هو متوقع

أعلن البنتاجون، الاثنين، أن يوم الاول من عملية استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش سار كما هو متوقع، محذرا فى الوقت نفسه من أن هذا الهجوم "صعب ويمكن أن يستغرق وقتا".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية بيتر كوك خلال مؤتمر صحفى أنه "حتى الآن، سار يوم الاول كما هو متوقع"، مضيفا انه "منذ منتصف النهار تمكنت القوات العراقية تقريبا من تحقيق هدفها لهذا النهار".

واوضح المتحدث ان الطائرات العراقية ستلقى فى غضون الساعات ال48 المقبلة سبعة ملايين منشور فوق الموصل لابلاغ سكان المدينة بكيفية حماية انفسهم من المعارك.

واضاف "فى بعض الحالات يمكن ان يكون هذا من خلال البقاء فى المنزل لانه قد يكون اكثر امانا من محاولة مغادرة المدينة".

وكانت القوات العراقية احرزت الاثنين تقدما من جهة الشرق خلال هجومها لاستعادة الموصل، اخر اهم معاقل تنظيم داعش فى هذا البلد.

وعلى الفور عبرت الامم المتحدة عن "قلقها" حيال كارثة تحيق بنحو 1,5 مليون شخص يعيشون فى الموصل. وحذرت مسؤولة رفيعة فى منظمة الامم المتحدة من بدء نزوح اعداد كبيرة من السكان خلال اقل من اسبوع.

وأعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى رسميا ليل الاحد الاثنين بدء عمليات استعادة مدينة الموصل التى يجرى الاستعداد لها منذ اشهر بدعم من التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، ويشارك فى العملية حوالى 30 الف عنصر من القوات الحكومية العراقية من جيش وشرطة وقوات مكافحة الارهاب.