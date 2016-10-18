أمير القصيم يطلع على خطة «عنيزة روح المبادرة» لتفعيل رؤية 2030

أكد صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتلاقي تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز كافة مسارات التنمية في مختلف المجالات والتخصصات، التي تخدم الوطن والمواطن، لبناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق أسس التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد النفط، وزيادة معدلات النمو الاقتصادية لمستقبل المملكة من خلال إيجاد وخلق اقتصاد وطني لا يعتمد على النفط، ونقل الاقتصاد السعودي من الاستهلاك إلى تنويع مصادر الدخل التي ستعزز بمشيئة الله من قدرته ومتانته على مواجهة تحديات الزمن الجديدة والتقلبات العالمية في ظل ما يشهده اليوم من متغيرات اقتصادية، ليعزز مفاهيم تنوع الدخل الاقتصادي للمملكة، مؤكداً على أهمية تفعيل هذه الرؤية بالمنطقة والسعي لتحقيق أهدافها ليعود نفعها على الوطن والمواطن في هذا البلد المعطاء. وأكد سموه أن التنظير سهل والمهم التنفيذ على ارض الواقع، كما أكد على أن تكون المتابعة مستمرة للتنفيذ والتنسيق مع الفريق المختص لذلك وأهمية الاستفادة من المعلومات والإحصائيات المتوفرة وهي الركيزة الأساسية لا أنجاح التنفيذ

جاء ذلك بعد أن أطلع سمو أمير منطقة القصيم، خلال استقباله بمكتبه بمقر ديوان الإمارة امس الاثنين محافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، على خطة تفعيل دور محافظة عنيزة لما يخدم ويعزز دور المنطقة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، تحت شعار «عنيزة روح المبادرة».

وبين محافظ عنيزة المكلف أن هذه المبادرة تأتي من منطلق تفعيل أدوار المحافظات والمناطق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والتي نصت مضامينها على تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال منهجية التحول الحكومي، والتي وضعت أطرها وخططها في برنامج التحول الوطني 2020، ولتفعيل الدور الذي تسعى محافظة عنيزة لتحقيقه تجاه رؤية المملكة 2030 لنتكامل مع النجاحات التي تحققها منطقتنا الغالية بقيادة طموحة وشغوفة من قبل سمو أمير المنطقة، حيث تم العمل على تشكيل فريق استشاري متنوع التخصصات، يتمتع بالخبرة المهنية والفنية لتصميم وبناء خطة شاملة وفق أهداف محددة وقابلة للقياس لتكون محافظة عنيزة من المحافظات المبادرة على مستوى المملكة لنهضة وتطور وطننا الغالي تحت شعار (عنيزة روح المبادرة)، تحمل رسالة وطن واحد لتحقيق رؤية واحدة، بتوجيه ومباركة من سمو أمير منطقة القصيم، لافتاً إلى أن هذه الخطة تحتوي على مجموعة من المبادرات والبرامج في مجالات متعددة سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو التنموي بشكل عام، آخذين بالاعتبار الاهتمام بشبابنا وشاباتنا ومقومات اقتصادنا بما يحفظهم ويؤمن عيشهم بإذن الله فكرياً واقتصادياً واجتماعياً.