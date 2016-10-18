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المملكة تساهم في اتفاق تعديل «كيغالي» لحماية طبقة الأوزون

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رأس الدكتور عبدالعزيز الجاسر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الاجتماع الوزاري في الاجتماع الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية مونتريال لحماية طبقة الأوزون، والتي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي خلال الفترة من ٦ الى ١٦ أكتوبر.

وشارك وفد تفاوضي مكون من كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة و وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في عدد من اجتماعات الخبراء واللجنة التحضيرية والاجتماع الوزاري من الفترة ما بين ٦ الى ١٦ أكتوبر. كما حققت المملكة نجاحاً كبيراً في تلك الاجتماعات حيث حصلت على استثناءات وفرص في التقليل من استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية التي تستخدم في اجهزة التبريد والتكيف، وكذلك بالحصول مع دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول النامية على سنة أساس وتجميد تراعي مصالحها البيئية والاقتصادية والصناعية وجاء ذلك بعد عدة سنوات من المفاوضات التى انتهت بموافقة الدول الأعضاء ببرتوكول مونتريال على تعديل كيغالي حول إدارة المواد.

والجدير بالذكر بأن المملكة اختيرت كنائب لرئيس المؤتمر تقديرا لمكانتها ودورها البارز في أعمال ونشاطات البرتوكول.

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