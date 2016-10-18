تشكيل لجنة لإنشاء أربع إدارات تعليم مستقلة في الرياض

شرعت إدرة تعليم الرياض في العمل على تقسيم العاصمة إلى أربع إدارات تعليم مستقلة لها جميع الصلاحيات والاختصاصات.

وقد أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد قرارا بتشكيل لجنة لاعادة توزيع إدارة التعليم وفق الهيكل الجديد وتكون اربع إدارات تعليم.

وتتكون اللجنة من مدير الاشراف التربوي للبنين خالد الدوسري رئيساً، وعضوية مديرة الاشراف التربوي للبنات ريم الراشد، ومدير شؤون المعلمين د. حمدان بن مانع العمري، ومدير التخطيط المدرسي راشد الحديثي، ومدير تقنية المعلومات خالد الصيخان، ومدير مكتب تعليم الجنوب عبدالله الغنام، ومدير مكتب الروابي محمد ابا الخيل، ومدير مكتب تعليم قرطبة سهم الدعجاني، ومديرة مكتب التعليم بالبديعة فتح العرفج، ومديرة مكتب التعليم بالنهضة فوزية العطار، ومديرة مكتب تعليم الجنوب منى الغريب، ومدير وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب المدير العام مقررا.

وستقوم هذه اللجنة بحصر عدد المدارس والطلاب والمعلمين والاداريين في كل احياء مدينة الرياض والتي سيكون على اساسها تقسيم الرياض إلى اربع ادارات تعليم مستقلة وفق الهيكل الجديد، وتكون الحدود الفاصلة بينها من الشمال الى الجنوب طريق الملك فهد ومن الشرق الى الغرب طريق مكة المكرمة (خريص). وتقوم اللجنة باقتراح تصور لاعادة توزيع المدارس على مكاتب التعليم بناء على التصور الجديد، وتم تحديد نهاية شهر محرم الجاري لرفع ما توصلت اليه اللجنة. ومن الجدير ذكره ان الوزير قد اصدر من قبل احداث ثلاثة نواب لمدير تعليم الرياض، ولكن هذا القرار لم يجد أي ترحيب وتم الاستغناء عنه بتقسيم الرياض الى اربع ادارات تعليم.