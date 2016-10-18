لائحة لتنظيم العمل في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

أكّد الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على انسجام لائحة تنظيم العمل للمستشفى التي تم اعتمادها مؤخراً مع المعايير المهنية والصحية والإدارية، واشتمالها على أفضل المزايا المادية والمعنوية للعاملين في المستشفى والمنشآت التابعة لها والعاملة على برامج التشغيل الذاتي.

وأوضح أبوعباة أن إنجاز اللائحة واعتمادها في وقتٍ قياسي ينطلق من رؤية مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في أن يكون نموذجاً يحتذى به في تأسيس المستشفيات الجامعية خاصة للجامعات الناشئة أو الراغبة في إنشاء مستشفيات جامعية وفقاً لمعايير تعليمية، تشغيلية ومهنية تضمن حسن سير العمل على ضوء منهج مؤسسي منظم، مؤكداً أن اللائحة تحقق التوازن والعدالة بين حقوق المنشأة وحقوق العاملين وفق روح النظام ومقتضيات العدالة وتكافؤ الحقوق والواجبات.

د. أحمد أبو عباة