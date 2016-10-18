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شرطة الرياض تضبط مغرداً أساء للديــن

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على شاب ثلاثيني عقب تورطه في بث تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها مقاطع يتعدى فيها على الدين ويدعو للرذيلة ما أثار غضب واستياء المجتمع. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض عن تفاصيل عملية القبض على المتورط في هذه القضية والذي اتضح مؤخرا انه يعاني من اضطربات نفسية؛ مشيرا إلى أنه ومن خلال متابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد تغريدة عبر موقع تويتر لأحد الأشخاص تضمنت مقطع فيديو يدعو من خلاله لما يتنافى مع العقيدة السمحة ويسيء للدين الإسلامي الحنيف، ولما أثاره هذا المقطع من استياء لدى عموم أفراد المجتمع، فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على تحديد هوية الشخص (سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقواله مبدئياً اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

جرى إيقافه وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض حسب الاختصاص.

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